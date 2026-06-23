  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小

23/06/2026

　　中金公司研究部首席港股與海外策略分析師劉剛表示，中港股市寬基指數持平震盪，維持恒指中驅水平約為26000點的看法，料不會大跌。該行仍維持恒指年底目標27000點至28000點。

 

中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小

中金公司研究部首席港股與海外策略分析師劉剛（Amy攝）

 

　　 他表示，恒生科技指數大跌，賠率較高，但目前估值已經很低，進一步大幅下行空間相對較小。若恒指科技指數要大幅好轉，則需依靠消費偏向的政策支持及刺激，以及互聯網巨頭在AI投資上大力發力。美債利率快速下行亦有助降低整體融資成本，對科指恢復亦有幫助。

 

　　在產業趨勢方面，較強的股票主要是各國大模型公司，包括AI硬件等，將繼續延續AI產業帶來的趨勢。而市場走勢看好的板塊為半導體、機械原材料等，均有70%以上勝率，而恒生科技中的互聯網公司亦相對較佳。相反，消費股賠率則較高。

 

　　 劉剛又指出，對比台灣股市及韓國股市等全球同業，港股恒指升幅仍然落後的主要原因是香港AI科技指數權數不夠大，恒指權重股中受惠人工智能資本開支大升的股份相對不多，加上近期全球超大型雲服務商（hyperscaler）的表現較為一般所致。近日上升的美股AI板塊主要是硬件股。

 

　　 不過，他亦強調，該行會視乎恒指成分股於7月及8月公布的中期業績，以及聯儲局會否如該行所料最多在9月加息一次、實現鴿派加息後便不再加息，而決定會否在稍後調整上述恒指年底目標。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02565

派格生物醫藥－Ｂ

5.730

異動股

08367

倩碧控股

0.270

異動股

01024

快手－Ｗ

43.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02565 派格生物醫藥－Ｂ
  • 5.730
  • 08367 倩碧控股
  • 0.270
  • 01024 快手－Ｗ
  • 43.220
  • 00688 中國海外發展
  • 12.940
  • 03329 交銀國際
  • 0.620
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 1.960
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 76.500
  • 目標︰$93.80
  • 01184 時捷
  • 6.760
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 77.850
  • 目標︰$90.00
  • 03750 寧德時代
  • 704.000
  • 目標︰$794.50以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 414.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.950
  • 00005 滙豐控股
  • 148.700
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.600
  • 00941 中國移動
  • 78.300
報章貼士
  • 03323 中國建材
  • 5.210
  • 目標︰$7.10
  • 01113 長實集團
  • 44.480
  • 目標︰$49.00
  • 03393 威勝控股
  • 22.480
  • 目標︰$19.50
熱炒概念股
即時重點新聞

23/06/2026 17:12  《盤後部署》亞洲AI概念急回恒指再挫逾400點探底，兩大AI藥股逆市走強要留意

23/06/2026 17:16  證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施

23/06/2026 18:11  有線寬頻(01097)建議更名為「周大福媒體娛樂有限公司」

23/06/2026 18:35  《新股上市》麥科醫藥-B(02335)暗盤收高近96%，每手賺3480元

23/06/2026 17:00  【新股上市】六新股今日截飛，中科聞歌(01956)孖展超購3934倍暫時最熱

23/06/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近104億元，買盈富基金沽阿里

23/06/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通普降地產股目標維持長實不變，吉利獲大和升評級至買入

23/06/2026 16:30  《財資快訊》美電升報7.8402，一周拆息較上日微升至2.7%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會：投資者識別碼制度擴展至衍生產品獲普遍支持，目標2028年第二季實施新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國車企據稱考慮在加建立製造合作關係，股匯齊跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 李澤銘：特朗普TACO助港股技術反彈，市場投資風格切換至三類板塊
人氣文章

玩樂假期

工展會購物節2026︱9大展區新增運動區Pickleball免費玩＋東南亞美食區＋$1及一折商品＋長者免費入場＋門票早鳥優惠
人氣文章

快樂退休．曾智華

退休後的被動收入極其重要 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

從《綿羊偵探團》、《我們意外的勇氣》及《曼達洛人與古古》重新認識生命的價值
人氣文章

Beauty Feature

捕捉日落金光：開箱TOM FORD 全新璀璨琉光系列，熱賣四色眼影盤、透亮高光盤、古銅光澤修容盤，交織奢華的微醺金醉
人氣文章

Art & Living Feature

June Art Map：光之巨匠 James Turrell全新作品、Frank Bowling「若水」香港首展、黃竹坑「dreamedcore」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜任達華與琦琦21歲愛女任晴佳，九頭身頂級顏值被封最強星二代
人氣文章
飲食陷阱｜3位心臟醫生點名不喝1款提神飲品，咖啡因1罐=3杯齋啡，過量恐爆血管
人氣文章
肺癌｜中大研究︰第三代標靶藥助逾半晚期ALK患者7年無惡化，預防腦轉移有望與病共存
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/06/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/06/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/06/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/06/2026
中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

難逃「短命運」的英國首相

23/06/2026 18:03

大國博弈

日本重債纏身卻屹立不倒

23/06/2026 10:53

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗戰火第115日，美伊瑞士首輪「技術磋商」結...

22/06/2026 09:48

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區