中金：維持恒指年底目標27000點至28000點，科指進一步大幅下行空間相對較小

中金公司研究部首席港股與海外策略分析師劉剛表示，中港股市寬基指數持平震盪，維持恒指中驅水平約為26000點的看法，料不會大跌。該行仍維持恒指年底目標27000點至28000點。

中金公司研究部首席港股與海外策略分析師劉剛（Amy攝）

他表示，恒生科技指數大跌，賠率較高，但目前估值已經很低，進一步大幅下行空間相對較小。若恒指科技指數要大幅好轉，則需依靠消費偏向的政策支持及刺激，以及互聯網巨頭在AI投資上大力發力。美債利率快速下行亦有助降低整體融資成本，對科指恢復亦有幫助。

在產業趨勢方面，較強的股票主要是各國大模型公司，包括AI硬件等，將繼續延續AI產業帶來的趨勢。而市場走勢看好的板塊為半導體、機械原材料等，均有70%以上勝率，而恒生科技中的互聯網公司亦相對較佳。相反，消費股賠率則較高。

劉剛又指出，對比台灣股市及韓國股市等全球同業，港股恒指升幅仍然落後的主要原因是香港AI科技指數權數不夠大，恒指權重股中受惠人工智能資本開支大升的股份相對不多，加上近期全球超大型雲服務商（hyperscaler）的表現較為一般所致。近日上升的美股AI板塊主要是硬件股。

不過，他亦強調，該行會視乎恒指成分股於7月及8月公布的中期業績，以及聯儲局會否如該行所料最多在9月加息一次、實現鴿派加息後便不再加息，而決定會否在稍後調整上述恒指年底目標。

撰文：經濟通採訪組

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