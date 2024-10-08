  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

今日焦點股 | 港交所LME風波減退，9月日均成交按年增87%

08/10/2024

 

今日焦點股 | 港交所LME風波減退，9月日均成交按年增87%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=xJ8hN33vNwo

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

419.200

異動股

03160

華夏日股對沖

20.220

異動股

03690

美團－Ｗ

187.600

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,183.54
    +420.08 (+1.006%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,755.26
    +49.81 (+0.873%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,297.06
    +201.91 (+1.116%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升418.480
變動率︰+3.065%
較港股︰-0.17%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升6.150
變動率︰+2.032%
較港股︰-0.16%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升25.960
變動率︰+1.939%
較港股︰+1.01%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.717
變動率︰+1.421%
較港股︰-0.69%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升44.973
變動率︰+1.957%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升205.820
變動率︰+1.569%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.521
變動率︰-3.429%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌21.155
變動率︰-3.446%
精選美股 More
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升199.540
變動率︰+7.049%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升189.550
變動率︰+5.746%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升22.710
變動率︰+5.530%
BA
波音
按盤價(USD)︰升153.880
變動率︰+3.061%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/11/2024 11:02 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：01/11/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 01/11/2024 11:02 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 419.200
  • 03160 華夏日股對沖
  • 20.220
  • 03690 美團－Ｗ
  • 187.600
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.900
  • 00285 比亞迪電子
  • 32.550
股份推介
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.680
  • 目標︰$20.50
  • 01050 嘉利國際
  • 0.810
  • 目標︰$1.10
  • 02318 中國平安
  • 48.050
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.130
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 71.150
  • 目標︰$95.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 419.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 95.000
  • 00005 滙豐控股
  • 71.600
  • 00388 香港交易所
  • 311.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 27.300
報章貼士
  • 01913 普拉達
  • 58.200
  • 目標︰$65.00
  • 00998 中信銀行
  • 4.930
  • 目標︰$5.50
  • 01299 友邦保險
  • 62.250
  • 目標︰$74.60
熱炒概念股
  • 光伏 More
  • 01250 山高新能源
  • 1.550
  • 原油 More
  • 02883 中海油田服務
  • 7.510
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.420
  • 內房 More
  • 00688 中國海外發展
  • 15.500
即時重點新聞

01/11/2024 16:57  《盤後部署》人行新招利好港股，內房回暖料國企最先受惠越地可吼

01/11/2024 16:58  【理財通】證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通

01/11/2024 16:32  《本港經濟》零售貨值連跌七個月，9月跌幅收窄至6.9%勝預期

01/11/2024 17:54  《新股上市》傳歌爾最快明年分拆子公司在港上市，籌最少23億元

01/11/2024 17:36  吉利汽車(175)10月總銷量按年增28%，首十個月升32%

01/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒５３億元，買小米沽中國平安

01/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】理想績後獲個別大行升目標，中銀升比亞迪目標兩成

01/11/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７７７０，兩個月至一年折息均維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

理財通 | 證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 財新PMI返擴張，十月商品房成交回升，滬指全周跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

「2024健康同行夥伴大獎」頒獎典禮，24位傑出得獎機構揭曉新文章
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業英語｜電話推廣產品的實用英語技巧：讓你的銷售更上一層樓！
人氣文章

玩樂 What’s On

日本紅葉預想2024｜最新預測：比往年遲10日或以上！京都最佳觀賞期12月16日 比福岡更遲！
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

《完美物質》：打針重塑美貌？放過自己，才能成就美麗 1
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

估價低代表了甚麼？從宋官窯和永樂青花扁壺的估價看背後故事
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門期間限定高級火鍋店！國際名廚主理：湯底才是靈魂！8款精心炮製湯底：高粱酸白菜湯、青花剝皮椒湯、日式黑松露壽喜燒、秘製川味麻辣湯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥秘訣 ｜ 細細粒陳嘉佳1年勁減121磅！曾高血壓糖尿入院，膽固醇爆標！公開體檢數字全部復常：自信心返晒嚟！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
肺癌 │ TVB第一代打女李麗麗患癌離世享年75歲！肺癌為本港癌症頭號殺手，即睇6大症狀 + 4大成因
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/11/2024 23:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/11/2024
理財通 | 證監會：首批試點計劃券商名單出爐，續優化擴大理財通
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

舊金．有幾金

01/11/2024 08:10

貨幣攻略

美國亂象，走向蘇維埃式瓦解道路？

01/11/2024 08:02

大國博弈

護A股護國

25/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處