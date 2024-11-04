今日焦點股 | 車企10月銷售數據出爐，小鵬創月度交付新高
04/11/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2024 11:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2024 11:08
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2024 10:50
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