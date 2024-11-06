今日焦點股 | 結好控股計劃私有化結好金融，兩公司今復牌
06/11/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2024 15:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2024 15:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2024 15:35
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