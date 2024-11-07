今日焦點股 | 美大選後金價挫逾3%，留意黃金相關股
07/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 11:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 11:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 11:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/11/2024 10:45
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