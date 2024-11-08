今日焦點股 | 中芯、華虹第三季分別多賺逾兩倍及五成八
08/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/11/2024 02:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2024 16:40
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神州經脈 | 6萬億化債政策出台，滬指全周升逾5%，人幣跌
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