今日焦點股 | 中升與賽力斯簽訂初步新能源汽車分銷協議，股份今日復牌
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2024 11:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2024 11:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2024 11:25
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