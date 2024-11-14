今日焦點股 | 騰訊第三季多賺33%至598億元人幣，勝預期
14/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 15:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 15:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2024 15:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2024 15:30
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