今日焦點股 | 阿里次季經調整純利跌9%符預期，收入增5%
18/11/2024
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【你點睇】港府本年度已錄逾2千億元赤字，有議員指或難符基本法力求收支平衡之規定。你認為當局應如何解決財政問題？► 立即投票
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 08:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 08:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2024 16:40
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