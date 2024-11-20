今日焦點股 | 阿里巴巴發行26.5億美元票據及170億人民幣票據
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2024 10:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2024 10:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2024 10:10
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