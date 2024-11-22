  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

今日焦點股｜阿里巴巴擬成立電商事業群，全面整合國內外電商業務

22/11/2024

今日焦點股｜阿里巴巴擬成立電商事業群，全面整合國內外電商業務

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=fJdS18mMLHI

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02276

康耐特光學

14.480

異動股

02823

安碩Ａ５０

13.610

異動股

06128

烯石電車新材料

0.049

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02276 康耐特光學
  • 14.480
  • 02823 安碩Ａ５０
  • 13.610
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.049
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.000
  • 08205 交大慧谷
  • 0.260
股份推介
  • 09926 康方生物
  • 72.200
  • 目標︰$77.65
  • 00780 同程旅行
  • 18.140
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.700
  • 目標︰$98.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.550
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 70.450
  • 目標︰$77.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.550
  • 01860 匯量科技
  • 8.640
  • 00388 香港交易所
  • 285.800
  • 00981 中芯國際
  • 25.050
報章貼士
  • 00006 電能實業
  • 50.450
  • 目標︰$55.00
  • 03669 永達汽車
  • 1.950
  • 目標︰$2.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.070
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

22/11/2024 15:03  恒指跌幅擴大至400多點，百度跌9%，國壽跌8%

22/11/2024 14:54  《Ａ股行情》滬綜指尾盤急瀉2.95%，失守三千三

22/11/2024 13:42  【俄烏開戰】基輔指俄軍發射洲際彈道導彈，克宮及五角大樓齊闢謠

22/11/2024 07:54  【企業盈警】六福集團(00590)料中期盈利跌50%

22/11/2024 09:30  【中東戰火】海牙國際法院對以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令

22/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６６億元，買舜宇光學科技沽騰訊

22/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削目標三成，高盛降小鵬至中性

22/11/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７８２５，隔夜拆息與上日維持３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指季檢 | 恒指成分股納入快手及新東方，剔出新世界新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 商務部回應美擬加關稅，日本赴華免簽，滬指急跌3%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌371點收報19229，百度績後捱沽，內險股急挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

$5搭香港摩天輪！3場免費康體課堂︰普拉提、拉丁舞、巴西戰舞即日起接受報名！未來五年摩天輪票價維持每程$20
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2024│中環置地中庭變絲帶樂園Ribbon Wonderland 同2.5米高Zimomo打卡 慈善工作坊設計絲帶禮品
人氣文章

智城物語．方展策

AI︱當機械人懂得摺衣服：家務智能化是否已到來？Physical Intelligence如何重塑AI機械人市場？未來更多機械人負責汽車、電動車生產線？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

與老友在微涼年末共品威士忌！Whisky Live 2024回歸、The Singleton 發布13年單一麥芽威士忌！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

4成人曾有後庭經驗！年過40男性尤其活躍？女性為取悅和回饋對方？除了追求刺激感，原來和人格形成階段有關？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家廖諱衡個展「我們環繞著甚麼旋轉」：命運逼著我們在死亡的管道裏前行
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日期間是胃病高峰期，營養師推薦多吃4類食物，改善胃酸倒流！新文章
人氣文章
女子嚴重便秘三星期僅排便一次，腹脹如懷孕！過度用力致直腸脫出，醫生解析3類人易脫肛
人氣文章
美國消委會緊急回收6款暖風機，易燃風險已致7宗火災！10款高評分暖風機推薦及安全使用貼士 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 19:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/11/2024
恒指季檢 | 恒指成分股納入快手及新東方，剔出新世界
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

戰爭壓倒歐盟火車頭，德國政經雙輸

21/11/2024 10:19

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優...

20/11/2024 15:58

貨幣攻略

提振A股 | 高盛：繼續給予A股市場「高配」建議

20/11/2024 13:58

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處