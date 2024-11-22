今日焦點股｜阿里巴巴擬成立電商事業群，全面整合國內外電商業務
22/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/11/2024 19:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/11/2024 16:40
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