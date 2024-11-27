  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

今日焦點股 | 安踏擬發行15億歐元可換股債置換明年到期10億歐元債

27/11/2024

 

今日焦點股 | 擬發行15億歐元可換股債置換明年到期10億歐元債

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=42Zkqifgq80

《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

09896

名創優品

36.800

異動股

03320

華潤醫藥

5.330

異動股

00868

信義玻璃

8.140

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,722.06
    -138.25 (-0.308%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,998.74
    -22.89 (-0.380%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,060.48
    -115.10 (-0.600%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升45.677
變動率︰+3.619%
較港股︰-0.38%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升290.480
變動率︰+2.781%
較港股︰-0.04%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升77.581
變動率︰+2.152%
較港股︰+0.36%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.214
變動率︰-6.944%
較港股︰-11.78%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.150
變動率︰+8.040%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升206.160
變動率︰+7.314%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升19.540
變動率︰+7.068%
JD 京東
按盤價(USD)︰升37.190
變動率︰+5.265%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升310.980
變動率︰+6.032%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升12.220
變動率︰+5.801%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰升4.970
變動率︰+3.542%
CRM
賽富時
按盤價(USD)︰跌330.010
變動率︰-3.838%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/11/2024 17:49 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/11/2024 17:49 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09896 名創優品
  • 36.800
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.330
  • 00868 信義玻璃
  • 8.140
  • 09992 泡泡瑪特
  • 89.250
  • 01825 美臻集團
  • 0.075
股份推介
  • 02153 達豐設備
  • 1.240
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.680
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.300
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.150
  • 目標︰$42.00
  • 09926 康方生物
  • 77.550
  • 目標︰$77.65
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.000
  • 06936 順豐控股
  • 34.300
  • 00700 騰訊控股
  • 402.800
  • 00388 香港交易所
  • 290.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.200
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.170
  • 目標︰$4.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 82.350
  • 目標︰$87.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 136.400
  • 目標︰$180.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/11/2024 17:00  《盤後部署》港股午後挾升400點迎期結日，海爾智家望築底回升

27/11/2024 16:39  渣打：探討出售波札那及烏干達等地財富管理及零售銀行業務可能性

27/11/2024 18:04  歐盟法院駁回滙控就歐元拆息操縱案上訴

27/11/2024 16:08  【順豐上市】順豐控股(06936)首掛平收報34.3元

27/11/2024 16:57  王冬勝獲委任為港大校委會主席，任期三年明年1月起生效

27/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７１億元，買阿里沽盈富基金

27/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】周大福績後遭多行削價，信証升藥明康德目標兩成半

27/11/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大灣區 | 大灣區訪問結束，陳國基：代表團出席14個會議及考察項目，提升粵港經貿投資合作新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，恒大投資者低調抗議，股匯齊升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

香港要聞 | 政府就反恐引入「三層機制」，提升防範及應變能力新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2024｜中環80米金色長廊璀燦燈海打卡！教你兩大打卡貼士、免費拍照服務點報名？
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜美國擬對多國徵收關稅 對出口相關股影響？｜航空股強勢有幾持續？
人氣文章

小薯茶水間

蛇年12生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬豬」搬屋機會大！「屬鼠」的打工仔會被老闆賞識！「屬牛」有遠方貴人！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

金馬獎2024女星紅地毯造型：吳君如性感抹胸禮服、鍾雪瑩可愛俏皮！林嘉欣Oversize配搭型格幹練
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利名店阿爾巴白松露料理！大片鮮刨入饌：有機雞蛋多士配北海道帶子、自家製幼蛋麵！不能錯過白松露雪糕
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《影后》沒有絕對的好人衰人，只有真實的女人
健康好人生 Health Channel
人氣文章
樂齡科技博覽暨高峰會｜VR腦退化檢測識別潛在認知障礙患者、試食鏞記招牌燒鵝軟餐
人氣文章
23歲女生為賺錢日打4份工只睡4小時！專家警告：嚴重睡眠不足影響身心健康！美國國家睡眠基金會建議各年齡層睡眠時間 新文章
人氣文章
前列腺肥大：所有男士都會有？會出現甚麼症狀？前列腺肥大會不會變成前列腺癌？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/11/2024
大灣區 | 大灣區訪問結束，陳國基：代表團出席14個會議及考察項目，提升粵港經貿投資合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

歐洲重回20分鐘解決矛盾的時代

27/11/2024 13:07

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處