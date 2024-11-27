今日焦點股 | 安踏擬發行15億歐元可換股債置換明年到期10億歐元債
27/11/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2024 16:40
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