今日焦點股 | 比特幣曾重上97000美元關口，留意虛幣相關股
28/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 09:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 09:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 09:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/11/2024 09:15
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