今日焦點股 | 新世界以逾4億元售啟德體育園75%予周大福企業，獲政府批准
29/11/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/11/2024 16:40
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