今日焦點股 | 騰訊南非大股東再減持套現約1.94億元，持股降至近24%
10/12/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 19:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2024 16:40
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