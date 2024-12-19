今日焦點股 | 協鑫科技(03800)配股集資逾15億元
19/12/2024
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【你點睇】陳美寶、羅淑佩分別被任命為運物局及文體旅局局長，你是否認同新任命有助香港鞏固物流樞紐地位及促進旅遊經濟？► 立即投票
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 02:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2024 16:40
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