  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

今日焦點股 | 比亞迪下月進軍南韓或遭反補貼調查

20/12/2024

 

今日焦點股 | 比亞迪下月進軍南韓或遭反補貼調查

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=b-F2fg5vn_Y

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

137.400

異動股

06118

奧星生命科技

0.550

異動股

00700

騰訊控股

426.400

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.400
  • 06118 奧星生命科技
  • 0.550
  • 00700 騰訊控股
  • 426.400
  • 00314 思派健康
  • 5.440
  • 01759 中油潔能控股
  • 0.570
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.220
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.370
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 74.650
  • 目標︰$85.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.200
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 33.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 426.400
  • 03896 金山雲
  • 4.690
  • 00941 中國移動
  • 75.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.100
  • 00388 香港交易所
  • 296.000
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 7.540
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 01119 創夢天地
  • 2.650
  • 目標︰$2.78
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 1.980
即時重點新聞

20/12/2024 16:59  《盤後部署》大市無方向恒指微跌，阿里雲業務潛力大宜趁低吸納

20/12/2024 17:34  《本港樓市》南豐奪東涌東站一期項目，許謙讓：看好鐵路沿線項目

20/12/2024 18:11  國泰(293)︰11月載客量按年升23%，料下半年業績理想

20/12/2024 18:40  長和旗下Wind Tre出售意大利鐵塔業務被指涉嫌逃稅

20/12/2024 16:35  《本港經濟》11月整體通脹率維持1.4%，低於市場預期

20/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３２億元，買騰訊沽盈富基金

20/12/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】大和降煤氣及港華至持有，瑞銀升萬科目標惟仍唱淡

20/12/2024 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，隔夜拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR續穩，中國持美債逾15年低，專家發言納管理新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股迎考驗，史上最大「三巫日」今夜來襲新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

高息定存 | 創興3個港元定存高達4厘，富邦4個月加至3.8厘
人氣文章

政是有心．余君雋

有人吹風，想政府叫停造地
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕餐2024｜尖沙咀Avoca節日創意Fusion菜式：龍蝦烤雞羊膝多國美食，得獎雞尾酒無限任飲
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「墨林」陳幼堅X林嘉欣陶藝：擁抱失敗的創作
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

重新演繹經典粵菜！星廚四手聯乘限定菜單：古法清燉鳳吞燕、威士忌老菜脯乾燒波士頓龍蝦、酸湯立鱗金目鯛
人氣文章

ChatENT．月巴氏

久別重逢，仍然是那個少女
健康好人生 Health Channel
人氣文章
UAP 服務分享
人氣文章
改善糖尿病不靠藥！醫生自創7秒動作助降血糖，70歲患者3個月停藥
人氣文章
全球逾10億高血壓患者！哈佛教授分享6招降血壓，推薦介一種飲食法每年預防1.5萬宗中風及心臟病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 22:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪20/12/2024
專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處