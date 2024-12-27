今日焦點股 | 阿里與韓國電商平台E-Mart成立合資公司估值312億元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/12/2024 16:40
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