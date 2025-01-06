今日焦點股 | 傳吉利將推出新一代超醇電混技術轎車及SUV，或於今年第四季推出
06/01/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2025 16:40
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