今日焦點股 | 騰訊再遭大股東Naspers旗下Prosus減持逾36萬股，套現約1.5億元
08/01/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ZritArvLpqA
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
08/01/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ZritArvLpqA
想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好
更多今日焦點股
2025-01-07
2025-01-06
2025-01-03
2025-01-02
2024-12-31
2024-12-30
2024-12-27
2024-12-24
延伸閱讀
08/01/2025 17:04 《盤後部署》以舊換新遜預期港股再挫逾百點，中鐵塔大圓底可吼
08/01/2025 18:17 《新股上市》港交所：布魯可FINI顯示有誤，續按時間表進行
08/01/2025 18:23 騰訊控股(00700)今斥約15億元購回405萬股
08/01/2025 15:59 瑞銀：年底恒指目標20000點，料今年樓價持平
08/01/2025 17:51 巴塞隆拿7月表演賽申請被拒，主辦單位籲啟德體育園方重新審理
08/01/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽美團
08/01/2025 08:59 【大行炒Ｄ乜】中銀國際升小米目標至５０元，摩通點評內銀股
08/01/2025 16:35 《財資快訊》美電升報７﹒７７６５，隔夜拆息與上日尾市維持不變
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 21:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF