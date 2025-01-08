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今日焦點股 | 騰訊再遭大股東Naspers旗下Prosus減持逾36萬股，套現約1.5億元

08/01/2025

 

今日焦點股 | 騰訊再遭大股東Naspers旗下Prosus減持逾36萬股，套現約1.5億元

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2025 21:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2025 16:40
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