今日焦點股 | 騰訊連續兩日加碼回購近800萬股，共涉及30億元
09/01/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=0M_kk_9iq8o
【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票
09/01/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=0M_kk_9iq8o
【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-01-09
2025-01-07
2025-01-06
2025-01-03
2025-01-02
2024-12-31
2024-12-30
2024-12-27
延伸閱讀
09/01/2025 17:00 《盤後部署》內地通脹弱難振港股，蘋果AI潛力大舜宇趁低吸納
09/01/2025 18:35 《新股上市》布魯可(325)暗盤收高逾74%，每手賺逾萬元
09/01/2025 18:35 騰訊減持優必選(9880)約1904萬股，持股降至2.08%
09/01/2025 18:59 騰訊減持微盟(02013)約1.84億股，持股降至2.94%
09/01/2025 17:27 廉署落案起訴證監會時任副總監鄧映霞串謀妨礙司法公正
09/01/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１４億元，買騰訊沽美團
09/01/2025 09:03 【大行炒Ｄ乜】富瑞降平安好醫生至跑輸大市，高盛點評周期股
09/01/2025 16:32 《財資快訊》美電升報７﹒７８０５，一年拆息與上日維持３﹒９％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 22:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話09/01/2025
騰訊大手沽微盟及優必選，套現近17億，持股降至不足3%
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF