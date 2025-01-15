今日焦點股 | 丘鈦科技發盈喜，料去年綜合溢利增逾2倍
15/01/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 10:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 10:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2025 10:30
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