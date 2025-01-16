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今日焦點股 | 拜登政府將十多家中國實體列入黑名單，要求晶片代工廠加強對中國客戶審查

16/01/2025

 

今日焦點股 | 拜登政府將十多家中國實體列入黑名單，要求晶片代工廠加強對中國客戶審查

 

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