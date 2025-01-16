今日焦點股 | 拜登政府將十多家中國實體列入黑名單，要求晶片代工廠加強對中國客戶審查
16/01/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 10:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 10:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2025 10:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2025 10:05
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