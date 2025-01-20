今日焦點股 | 晶泰控股折讓8%發逾2.6億新股，籌集逾11億元
20/01/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2025 01:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2025 16:39
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