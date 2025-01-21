今日焦點股 | 特朗普首日未公布關稅措施，據報暫不徵收新關稅
21/01/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 01:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2025 16:40
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