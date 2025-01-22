今日焦點股 | 融創10隻境內債重組計劃通過，債權人料削債逾半兼短期無兌付壓力
22/01/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2025 10:08
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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2025 09:50
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