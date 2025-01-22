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今日焦點股 | 融創10隻境內債重組計劃通過，債權人料削債逾半兼短期無兌付壓力

22/01/2025

 

今日焦點股 | 融創10隻境內債重組計劃通過，債權人料削債逾半兼短期無兌付壓力

 

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