今日焦點股 | 商務部稱將探索逐放寬或取消汽車限購政策，留意車股走勢
27/01/2025
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【你點睇？】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流，你是否支持？► 立即投票
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 02:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/01/2025 16:40
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|財經熱話27/01/2025
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