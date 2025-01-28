今日焦點股 | DeepSeek登場惹市場憂慮，英偉達跌近17% 留意晶片股去向
28/01/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/01/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/01/2025 17:59
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