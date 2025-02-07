今日焦點股 | 百勝中國上季多賺18%超市場預期 派息增五成至24美仙
07/02/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2025 16:40
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