今日焦點股 | 華虹半導體上年第四季盈轉虧，蝕近2520萬美元
14/02/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/02/2025 15:34
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|FOCUS14/02/2025
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