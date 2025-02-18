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今日焦點股 | 京信通信配股集資逾3.7億元，引入立訊精密董事長之子及英特爾投資

18/02/2025

 

今日焦點股 | 京信通信配股集資逾3.7億元，引入立訊精密董事長之子及英特爾投資

 

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