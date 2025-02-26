今日焦點股 | ASM太平洋去年盈利跌51%至3.45億元，第四季更少賺94%
26/02/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2025 16:40
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銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併
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