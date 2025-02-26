  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

今日焦點股 | ASM太平洋去年盈利跌51%至3.45億元，第四季更少賺94%

26/02/2025

 

今日焦點股 | ASM太平洋去年盈利跌51%至3.45億元，第四季更少賺94%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=EhKBrUTQfGM

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

08379

懶豬科技

0.227

異動股

00017

新世界發展

4.780

異動股

09869

海倫司

2.280

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08379 懶豬科技
  • 0.227
  • 00017 新世界發展
  • 4.780
  • 09869 海倫司
  • 2.280
  • 00941 中國移動
  • 79.000
  • 00980 聯華超市
  • 0.415
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.200
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.180
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 68.300
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 00388 香港交易所
  • 361.200
  • 00700 騰訊控股
  • 501.500
  • 00005 滙豐控股
  • 88.750
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.300
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 73.800
  • 目標︰--
  • 01651 津上機床中國
  • 19.300
  • 目標︰$23.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.840
  • 目標︰$22.50
熱炒概念股
即時重點新聞

26/02/2025 17:01  《盤後部署》預算案重點提振港股飆750點，蜜雪影子首選茶百道

26/02/2025 16:15  恒指曾飆超900點，全日升753點收報23787，中字頭獲利

26/02/2025 16:43  信置(83)中期純利跌30.4%至18.2億元，息維持15仙

26/02/2025 15:51  【預算案】消息：長者乘車「兩元兩折」最遲明年9月實施

26/02/2025 15:50  《異動股》地產股普升新世界漲5%，研究部分商地改劃住宅地

26/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過２２０億元，買阿里沽華虹

26/02/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】攜程績後被大行齊削目標，大摩上調內險股目標

26/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，兩個月至一年維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指升幅擴大至800點，預算案提多項提振股市措施，券商股抽升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 財政預算案2025懶人包新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

香港街市APP限時$1︰走地雞、半斤新鮮瘦肉或一打雞蛋，稻香乳鴿只需 $9.9，鮮芋仙甜品買一送一！
人氣文章

飛常談．鄧飛

「寓教於商」發展桌球運動，實現多贏局面
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜港股見頂定調整？｜攜程績後挫 業績出事vs趁好消息出貨？｜阿里巴巴未來三年大計有咩睇頭？
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林憶蓮「迴響Resonance」巡唱深圳首站：締造上乘音樂藝術跨時空新感悟
人氣文章

Beauty

開箱Charlotte Tilbury最新人氣9色眼影盤！從日常粉棕色調到時尚湛藍色系，日常、約會、派對妝容0難度！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

承擔錯愛的後果：為這一課付上巨額學費！認清對方面目，總比婚後撕破臉皮好
健康好人生 Health Channel
人氣文章
預防失智症 │ 希臘長壽島幾乎無失智症患者，專家揭示愛喝的2類飲品是關鍵！
人氣文章
腰部伸展5個基本動作，減低肌肉繃緊 腰酸背痛拜拜！
人氣文章
41歲關楚耀偕妻遊冰島遇大風雪變亡命之旅，被困車廂氣溫急降，靠空姐老婆拼死執番條命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2025 17:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/02/2025
銀證勁飆近兩成，中金升一成半，傳兩券商將合併
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

預算案 | 財政預算案2025懶人包

26/02/2025 15:16

2025-26年度財政預算案

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

日圓急升後，考驗日本貨幣政策

23/02/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處