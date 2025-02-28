今日焦點股 | 小米SU7 Ultra開售2小時大訂破1萬台，提前達全年目標
28/02/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/03/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/02/2025 16:40
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|財經熱話28/02/2025
新世界中期持續經營業務虧損逾66億，推七招減債改善現金流
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