今日焦點股 | 比亞迪擬折讓7.8%配售H股籌近434億元，創四年港股最大募資規模
04/03/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 15:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2025 15:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2025 15:30
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|國際動態04/03/2025
貿易戰 | 中國宣布對美國雞肉、大豆等加徵10%-15%關稅
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