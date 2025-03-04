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今日焦點股 | 比亞迪擬折讓7.8%配售H股籌近434億元，創四年港股最大募資規模

04/03/2025

 

今日焦點股 | 比亞迪擬折讓7.8%配售H股籌近434億元，創四年港股最大募資規模

 

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