今日焦點股 | 京東上季經調整淨利潤按年增逾34%，收入升13%，均勝預期
07/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/03/2025 19:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/03/2025 16:40
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|中國故事07/03/2025
外貿弱開局，外儲黃金儲備同增，滬指周升逾1%
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