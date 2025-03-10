今日焦點股｜百度發可交換債券籌20億美元，債券可換為攜程普通股
10/03/2025
立即去片：https://www.youtube.com/live/lAXFnMxClNg?si=giyNLxxRVy7OdvUF
【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票
10/03/2025
立即去片：https://www.youtube.com/live/lAXFnMxClNg?si=giyNLxxRVy7OdvUF
【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-03-10
2025-03-07
2025-03-06
2025-03-05
2025-03-04
2025-03-03
2025-02-28
2025-02-27
2025-02-26
延伸閱讀
10/03/2025 16:49 《盤後部署》憂內地通縮恒指或試十天線，京東健康拓AI有利競爭
10/03/2025 16:20 港交所：新股發行人及保薦人有責任識別新股懷疑重複申請
10/03/2025 16:44 《神州民企》零跑汽車(9863)全年虧損收窄至28.2億人幣
10/03/2025 17:42 《新股上市》傳中國豬企牧原擬香港第二上市，或籌最少78億元
10/03/2025 18:02 吳天海：物業租賃市場仍呈向下趨勢，未有信心上半年改善情況
10/03/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２９６億元，買盈富基金沽中芯
10/03/2025 08:50 【大行炒Ｄ乜】富瑞降賭股目標獨升美高梅，野村升京東健康價三成
10/03/2025 16:30 《財資快訊》美電軟報７﹒７６７２，隔夜拆息較上日飆至３﹒４％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2025 19:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事10/03/2025
神州經脈 | 全國政協閉幕，華為發力AI醫療，高盛料牛市將放緩
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N