今日焦點股 | 比亞迪上日按每股335.2元完成配售H股
12/03/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=rE5AYlByN_4
【你點睇？】長和將全球43個港口出售，你是否擔心事件引發漣漪效應，影響本港企業在全球的業務？► 立即投票
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/03/2025 16:40
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