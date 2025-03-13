今日焦點股 | 平安好醫生去年扭虧為盈，轉賺8143萬元人民幣
13/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/03/2025 17:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/03/2025 16:40
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