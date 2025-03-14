今日焦點股 | 友邦去年純利68.4億美元，按年升近82%
14/03/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 14:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2025 14:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2025 14:30
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