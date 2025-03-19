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今日焦點股 | 小米去年第四季經調整純利按年升逾69%至約83億人民幣，遠勝市場預期

19/03/2025

 

今日焦點股 | 小米去年第四季經調整純利按年升逾69%至約83億人民幣，遠勝市場預期

 

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