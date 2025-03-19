今日焦點股 | 小米去年第四季經調整純利按年升逾69%至約83億人民幣，遠勝市場預期
19/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/03/2025 16:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/03/2025 16:30
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