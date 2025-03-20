今日焦點股 | 騰訊上季經調整純利升30%至553億元人民幣，勝市場預期
20/03/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2025 13:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2025 13:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2025 13:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2025 13:20
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百度跌4%，稱副總裁女兒沒利用公司數據庫起底網民
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