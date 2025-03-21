今日焦點股 | 長和去年少賺27%至逾170億元，全年派息削13%
21/03/2025
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 09:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/03/2025 09:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/03/2025 09:15
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