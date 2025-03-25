今日焦點股 | 小米擬以先舊後新方式，折讓約6.6%配股籌425億元
25/03/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 13:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2025 13:53
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