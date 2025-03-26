今日焦點股 | 快手去年賺177億元人民幣，第四季經調整盈利增近8%至47億元人民幣，符預期
26/03/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2025 00:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/03/2025 16:40
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神州經脈 | 美國再制裁中企，蘋果捐浙大三千萬，A股跌人幣轉升
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