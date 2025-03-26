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今日焦點股 | 快手去年賺177億元人民幣，第四季經調整盈利增近8%至47億元人民幣，符預期

26/03/2025

 

今日焦點股 | 快手去年賺177億元人民幣，第四季經調整盈利增近8%至47億元人民幣，符預期

 

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