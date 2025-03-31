今日焦點股 | 中石油去年多賺2%至近1647億元人民幣，創新高但仍遜市場預期
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 10:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 10:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2025 10:05
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