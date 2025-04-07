今日焦點股 | 美商務部長指不會延後將如期實施對等關稅，留意關稅敏感股走勢
07/04/2025
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【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 15:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/04/2025 15:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/04/2025 15:21
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|中國故事07/04/2025
關稅戰 | 中國官方及市場反應(不斷更新)
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