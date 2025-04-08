今日焦點股 | 蘋果據報計劃加大從印度進口iPhone的比例，留意蘋概股去向
08/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zlLGAozYuZE
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
08/04/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=zlLGAozYuZE
【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-04-08
2025-04-07
2025-04-03
2025-04-02
2025-04-01
2025-03-31
2025-03-28
延伸閱讀
08/04/2025 13:48 恒指倒跌38點，六百點升幅全蒸發，阿里跌3%，藥明康德跌8%
08/04/2025 12:45 《午市前瞻》特朗普對等關稅政策料硬推，抗跌之選還看純內需股
08/04/2025 12:09 恒指半日反彈312點守住兩萬點，京東漲近8%比亞迪升7%
08/04/2025 12:23 【企業盈喜】比亞迪料首季純利按年升最多1.19倍
08/04/2025 12:20 中石油︰控股股東擬斥最多56億元人幣增持AH股
08/04/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５４億元，買小米沽阿里
08/04/2025 08:31 【大行炒Ｄ乜】高盛下調中港銀行股目標，伯恩斯坦點評三桶油
08/04/2025 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一個月拆息較上日升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 14:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 14:42
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/04/2025 14:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/04/2025 14:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N