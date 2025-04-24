今日焦點股 | 金沙中國首季淨收入約2億美元，按年跌32%
24/04/2025
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【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 18:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2025 16:40
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|中國故事24/04/2025
神州經脈 | 中方澄清關稅談判未展開，商務部見外企，波音被停收
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