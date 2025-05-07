今日焦點股 | 特斯拉歐洲4月銷情不理想，留意新能源車股走勢
07/05/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ztmQXQItkwo
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
07/05/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ztmQXQItkwo
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
更多今日焦點股
2025-05-07
2025-05-06
2025-05-02
2025-04-30
2025-04-29
2025-04-28
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-23
延伸閱讀
07/05/2025 16:12 高位蒸發五百點恒指收市僅升29點，領展升7%，藥明生物跌7%
07/05/2025 16:39 吉利汽車(175)溢價13.6%建議私有化極氪並在美退市
07/05/2025 13:30 【專訪】曾煥平︰香港樓市需熬多3至4年，料今年樓價跌至少一成
07/05/2025 16:19 【外儲回升】中國4月外儲增近410億美元，黃金儲備連增六個月
07/05/2025 15:16 【關稅戰】韓圜兌美元匯率升破1400，創五個多月最高
07/05/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３５億元，買盈富基金沽小米
07/05/2025 08:34 【大行炒Ｄ乜】摩通降滙控目標至１０８元，花旗升四大行目標
07/05/2025 16:35 《財資快訊》美電升報７﹒７５７７，隔夜拆息較上日跌至０﹒５％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 17:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2025 17:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話07/05/2025
人行降準減息兼降住房公積金貸款利率，內房先升後回應如何部署？
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N