今日焦點股 | 騰訊首季經調整盈利逾613億元，按年升22%
15/05/2025
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/05/2025 22:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/05/2025 16:40
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|財經熱話15/05/2025
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